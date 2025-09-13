Kontrolden çıkan otomobil, polis otosuna çarptı: 2 yaralı

Hanife Akçay /Altınordu

Ordu’nun Ünye ilçesinde düğün konvoyunda seyreden bir otomobilin, uygulama yapan polis aracına çarpması sonucu 1 polis memuru ve 1 çocuk yaralandı.

Kaza, Yüceler Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan T. idaresindeki 52 AEC … plakalı otomobil, düğün konvoyu sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fatsa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı ekiplerin radar uygulamasında kullandığı trafik otosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle polis otosunda bulunan polis memuru Yavuz İ. (50) ile otomobil sürücüsünün kızı H.C.T. (13) yaralandı. Kazayı gören diğer trafik ekipleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine kısa sürede Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan polis aracı ve otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.