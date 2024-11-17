Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı var

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı var

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolünü kaybeden otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı gişeleri mevkii İstanbul istikametinde, M.M.A. idaresindeki 34 MBK 077 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Z.A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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