Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi

Edinilen bilgiye göre, D-655 karayolundan Nallıhan istikametine seyir halinde olan O.K. idaresindeki 14 ACE 572 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü O.K. ve araçtaki bir kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.