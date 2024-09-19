Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandığı aktarıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan iki kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaza, Dikmen Mahallesi yolu üzerinde gerçekleşti. Y.O. yönetimindeki 28 NP 483 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak ters döndü. Olayı gören çevre sakinleri, yaralıları bulundukları yerden çıkartarak durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onları Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk ederek tedavi altına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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