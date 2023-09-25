Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaza, Çorum-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere Alaca’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Fahriye Ö. yönetimindeki 06 DRD 924 plakalı otomobil Küre köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan şarampole uçtu.

Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Fazlı B. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanında bulunan yolcu Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

