Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 4 yaralı

Zonguldak'ta kontrolden çıkarak su kanalına düşen otomobildeki anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Zonguldak'ta kontrolden çıkarak su kanalına devrilen otomobildeki anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara kara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Uğur G. (38) idaresindeki Peugeot marka 41 AFP 319 plakalı otomobil, Zonguldak istikametine seyir halindeyken yolun ıslak olması sebebiyle kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü Uğur G., eşi Aynur G. (34), çocukları Z.G. (10) ve Y.G. (6) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, AFAD, jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar bulundukları yerden ekiplerin yardımıyla çıkartılarak ambulanslara alındı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar tedavi altına alınırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü: 4 yaralı

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