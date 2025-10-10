Kaza, Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 41 yaşındaki Ayşe Genel'in kontrolündeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, araç sürücüsü Genel’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.