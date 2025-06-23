Kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.


Kaza Karabük-Yenice kara yolu Melise Köyü mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Kazancı idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Aygül Kazancı ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı.

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Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

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Yaralılar, diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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