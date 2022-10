Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Mustafa C., idaresindeki 02 ACH 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Mustafa C., ile yanında bulunan Zeliha C., yaralandı.

Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından takla atarak ters dönen otomobili bulunduğu yerden kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA