Kontrolden çıkan otomobil takla attı! Anne ve 5 yaşındaki çocuğu yaralandı

Kaza Zonguldak-Kilimli yolu Kapuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halindeki K.Ç.K. (34) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

ANNE VE ÇOCUK YARALANDI

Ters dönerek duran araçta bulunan sürücü anne K.Ç.K. ile yolcu olarak bulunan 5 yaşındaki çocuğu E.A.K. yaralandı. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.