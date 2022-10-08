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Kontrolden çıkan otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı  

Konya'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin tırla çarpışması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.  

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 17:55
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Kontrolden çıkan otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı  

Kontrolden çıkan otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı  
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Konya Beyşehir Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'den Konya istikametine seyir halinde olan Hasan Basri Ecevitçi idaresindeki 06 BAA 386 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Konya'dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan K.Ç. yönetimindeki 38 ADK 421 plakalı tıra çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Hasan Basri Ecevitçi olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 1 yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Hasan Basri Ecevitçi'nin Beyşehir Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

                                          

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