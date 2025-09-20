Kontrolden çıkan otomobil zeytin tarlasına girdi: 1 yaralı



Edinilen bilgiye göre kaza, Öncüpınar Mahallesi’nde meydana geldi. C.C. idaresindeki 06 YE 373 plakalı otomobil, sürcünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin tarlasına girdi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zeytin tarlasına giren araç, çekici ve çevredeki vatandaşların yardımıyla güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.