Kontrolden çıkan ticari minibüs devrildi: 1 yaralı

Bursa’da direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle önce bariyerlere ardından öndeki minibüse çarpan minibüs devrildi. Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan ticari minibüs devrildi: 1 yaralı

İHA

Kaza Bursa’nın Yıldırım ilçesi, Esenevler Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. H.K.’nin hâkimiyetindeki ticari minibüs yol hakimiyetini kaybetti. Önce bariyerlere ardından H.S. hakimiyetindeki minibüse çarptı.

Kazanın şiddetiyle alt geçitte yan yatan minibüsteki sürücü H.K. yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda emniyet ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan H.K. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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