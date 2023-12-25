Kontrolden çıkan tır devrildi

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde kar yağışı ve tipi trafik kazaları da beraberinde getirdi. Çıldır’da devrilen tırda sürücü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Çıldır Ardahan yolu 15’nci kilometresinde kontrolden çıkan Ahmet Gökçe yönetimindeki 33 AJL 582 tır devrildi. Devrilen tırda yaralanan sürücü yoldan geçen vatandaşlar tarafından tırın ön camı kırılarak çıkarıldı. Kafasını cama çarpan şoför Ahmet Gökçe Ardahan devlet hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen Çıldır İlçe Jandarma Trafik ekipleri yaralı sürücüyü çıkararak ambulansla hastaneye zevk etti. Ekipler yolda güvenlik tedbiri aldı.