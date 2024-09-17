Kontrolden çıkan tır, kireç yüklü tıra çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan tır, kireç yüklü tıra çarptı: 1 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan tır, aynı yönde seyir halinde olan kireç yüklü başka bir tıra çarptı.

Gaziantep'te kontrolünü kaybeden tır, aynı yönde hareket halinde olan kireç yüklü başka bir tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Korkunç kazada, sabah saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan G. (30) hakimiyetindeki plakası tespit edilemeyen tır, aynı yönde seyir halinde olan 33 DDU 54 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ramazan G.'nin kullandığı tır, bariyerlere çarparak yoldan çıktı.

Olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahalede bulunduktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası yol 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Kaza yerine getirilen vinç yardımı ile tırlar kenara alındıktan sonra otoyol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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