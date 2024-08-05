Kontrolden çıkıp bahçeye girdi. 4 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkıp bahçeye girdi. 4 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir traktör kontrolden çıkmasının ardından bir bahçeye daldı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Olay yerinden aktarılan bilgilere göre; Bilecik merkez Kapaklı Köyü'nden Abbaslık Köyü'ne seyir halindeki 16 PN 942 plakalı odun yüklü traktör sürücü Ali B., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör Muhsin K.'nin bahçesine girdi. Traktör bahçede bulunan 41 VD 103 plakalı otomobil ve garajına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve traktörde yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Gökhan Ç., 18 yaşındaki Yusuf Ö. ve 23 yaşındaki Hasan G. yaralandı. Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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