Kontrolden çıktı ağaca çarptı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıktı ağaca çarptı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki refüje çıktı ve ardından ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan S.K. ve H.U. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Motosiklet ile polis aracı çarpıştı: 2 ağır yaralı
Motosiklet ile polis aracı çarpıştı: 2 ağır yaralı
Kontrolden çıktı ağaca çarptı
Kontrolden çıktı ağaca çarptı
Kargo kamyonu ile otomobil çarpıştı
Kargo kamyonu ile otomobil çarpıştı
Avukat Rezan Epözdemir’in ifadesi ortaya çıktı
Avukat Rezan Epözdemir’in ifadesi ortaya çıktı
Yamaç paraşütçüsü havalanmaya çalışırken yaralandı
Yamaç paraşütçüsü havalanmaya çalışırken yaralandı