Kontrolden çıktı şarampole devrildi

Kaza, Acıpayam - Çameli karayolunun Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren ile Aliveren mahalleleri arasında gerçekleşti. Çameli’nden Denizli yönüne doğru seyir halindeki otomobil, sürücüsünün yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil takla atarak tekeri kopmuş halde şarampole devrildi.

Ekipler Olay Yerinde Müdahale Etti

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucunda takla atan otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi.

Bu tür kazaların, yağışlı ve kaygan hava koşullarında sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlattığını belirten yetkililer, sürücülerin hızlarını ve takip mesafelerini hava ve yol durumuna göre ayarlamaları gerektiğini vurguladı.