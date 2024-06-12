Kontrolden çıktı takla attı. 3 kişi yaralandı

3 kişinin yaralandığı kaza, D-100 kara yolunun Kuzören köyü mevkiinde gerçekleşti. Kazaya dair aktarılan bilgiye göre, D-100 kara yolunda seyreden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 GYD 486 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araba savrularak takla attı. Meydana gelen trafik kazasında araba içerisinde bulunan 3 vatandaş yaralandı. İhbar sonrasında bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.