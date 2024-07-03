Kontrolden çıktı takla attı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıktı takla attı

Bilecik'te bir otomobil yoldan çıkarak takla attı. Trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Kazaya dair olay yerinden aktarılan bilgilere göre; Bilecik-Çakırpınar Köyü yolunda ilerleyen 16 BEU 649 plakalı arabanın sürücüsü Akın T. bir anda aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araba yolun sağ tarafında bulunan tarlaya uçarak taklalar attı. Meydana gelen kaza sonrasında araç sürücü Akın T. yaralandı. Yaralanan vatandaş olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

aw239028-01.jpg

Son Haberler
Kaçak kazı yapanlara suçüstü Gündem
Kaçak kazı yapanlara suçüstü
Acun Ilıcalı sevgilisine sürpriz. Herkesi şaşırtan detay Magazin
Acun Ilıcalı sevgilisine sürpriz. Herkesi şaşırtan detay
UEFA açıkladı milli takım şok oldu Spor
UEFA açıkladı milli takım şok oldu
Özgür Özel: Seçim yok diye maaşlara zam yapmıyorlar Gündem
Özgür Özel: Seçim yok diye maaşlara zam yapmıyorlar
Öğretmen maaşı kaç lira oldu? Uzman Öğretmen maaşı kaç lira oldu? İşte Temmuz ayında hesaplara yatacak zamlı maaşı Ekonomi
Öğretmen maaşı kaç lira oldu? Uzman Öğretmen maaşı kaç lira oldu? İşte Temmuz ayında hesaplara yatacak zamlı maaşı
Bahçeli tebrik etti Gündem
Bahçeli tebrik etti
MEB sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı Gündem
MEB sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı