Kontrolden çıktı takla attı

Kazaya dair olay yerinden aktarılan bilgilere göre; Bilecik-Çakırpınar Köyü yolunda ilerleyen 16 BEU 649 plakalı arabanın sürücüsü Akın T. bir anda aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araba yolun sağ tarafında bulunan tarlaya uçarak taklalar attı. Meydana gelen kaza sonrasında araç sürücü Akın T. yaralandı. Yaralanan vatandaş olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.