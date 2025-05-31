Kontrollü yıkım sırasında bitişikteki bina hasar gördü

Kaynak: DHA
Kontrollü yıkım sırasında bitişikteki bina hasar gördü

Sultangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen apartmanın bitişiğindeki binanın 4'üncü katındaki daire hasar gördü.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen apartmanın bitişiğindeki binanın 4'üncü katındaki daire hasar gördü.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2367. Sokak'ta meydana geldi. Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde riskli olduğu belirlenen ve kentsel dönüşüm kapsamına alınan binanın yıkım işlemine bugün başlandı. Yıkım sırasında kepçe, bitişikteki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin salon ve balkon duvarına hasar verdi.

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Yıkıma ara verilirken ihbar üzerine belediye ekipleri olay yerine sevk edildi. Hasar gören binada inceleme yapan ekipler, oluşan hasarın risk oluşturmadığını tespit ederken zararın yıkımı gerçekleştiren firma tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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