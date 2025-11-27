YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da belediyenin kentsel dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirilen TEDAŞ binası yıkımı, şehrin en hareketli ticaret noktalarından biri olan Kuyumcular Çarşısı’nda adeta küçük çaplı bir felakete dönüştü. Kontrol ve güvenlik tedbirlerinin alınmadığı iddia edilen yıkım sırasında çevredeki çok sayıda dükkân zarar gördü. Esnaf, “Bu ancak üçüncü dünya ülkelerinde olur” diyerek tepki gösterdi.

Yıkım esnasında oluşan şiddetli sarsıntı ve moloz etkisi nedeniyle birçok iş yerinin camları tamamen kırıldı. Bazı dükkânlarda çatlaklar ve yapısal hasarlar tespit edilirken, birkaç işletmenin ise kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Kuyumcular Çarşısı’nda günün en yoğun saatlerinde meydana gelen olay, hem maddi zarar hem de güvenlik riski nedeniyle esnafı tedirgin etti.

Esnaf, yıkımın kontrolsüz şekilde ilerlediğini, herhangi bir koruyucu önlem alınmadığını ve uyarı yapılmadığını vurgulayarak şu soruyu gündeme getirdi: “Bu zararın sorumluluğunu kim üstlenecek?” Yıkım çalışmasını yürüten firmanın mı yoksa projeyi uygulayan belediyenin mi hasarı karşılayacağı merak konusu oldu.

Çevredeki iş yerleri, zarar tespitinin yapılması için yetkilileri göreve çağırırken, mağduriyetin hızla giderilmesini talep ediyor. Esnaf, yaşananların sadece maddi bir kayıp olmadığını, aynı zamanda güvenlik ve iş sürekliliği açısından ciddi bir problem olduğunu belirtti. Olayın ardından bölgedeki ticari faaliyetlerin aksadığı, bazı işletmelerin ise tamamen kapatmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Kamuoyunun beklentisi, sorumluların belirlenmesi, profesyonel bir hasar tespit sürecinin başlatılması ve mağduriyetlerin hızlıca giderilmesi yönünde. Aksi halde esnaf, konuyu hukuki zemine taşıyabileceklerini dile getiriyor.

Aksaray halkı ise kentsel dönüşüm projelerinin bu tür özensiz uygulamalarla gölgelenmemesi gerektiğini ifade ederek, daha güvenli ve planlı bir süreç yönetimi talep ediyor.