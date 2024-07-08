Kontrolünü kaybeden araç dereye uçtu

Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kovanlı mahallesinde yer alan Yavuz Grup Yolu'nda bir kaza meydana geldi. Dün gece saatlerinde Hüseyin Yılmaz (19) yönetimindeki 61 AHK 940 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle dereye uçtu. Gezintiye çıkan Yılmaz'ın eve dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine başlatılan çalışmalarda, Yılmaz'ın kullandığı otomobilin dereye uçtuğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda Hüseyin Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni otomobilden çıkarılarak otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.