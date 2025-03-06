Kontrolünü kaybeden TIR dükkana daldı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kontrolünü kaybeden TIR dükkana daldı!

Tekirdağ'da sürücü kontrolünü kaybedip boş dükkana daldı. Kazada sürücü Turhan Göçmen yaralandı.

Kaza, Tekirdağ Çorlu ilçesi Hatipler Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Turhan Göçmen'in kontrolünü yitirdiği B 4409HT Bulgaristan plakalı TIR, karşı şeride geçip otomobile, ardından da 5 katlı binanın giriş katındaki boş dükkana çarptı.

Göçmen'in yaralandığı kazayı, yanındaki eşi ise yara almadan atlattı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turhan Göçmen, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaza sırasında TIR'ın çarptığı dükkanın yanındaki pastanede olan Mustafa Umutbaş, "TIR'ın ileriden geldiğini görünce park edeceğini zannettim.

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Yavaş geliyordu, TIR şoförünün evi de buradaymış. Sonra durmadan gelip benim arabama çarptı. Sonra da kahvaltı yaptığım pastanenin yanındaki dükkana girdi" dedi.

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Bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.

Kontrolünü kaybeden TIR dükkana daldı!

Kontrolünü kaybeden TIR dükkana daldı!

Kontrolünü kaybeden TIR dükkana daldı!

Kontrolünü kaybeden TIR dükkana daldı!

Kontrolünü kaybeden TIR dükkana daldı!

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