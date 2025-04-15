Konuk başkanın romantik gecesi

Geçen hafta ülkemizi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subjanto, Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerine hitaben, “Atatürk benim de liderimdir. Evimde heykeli var. O gelişmekte olan ülkelerde bir idol, örnek bir lider ve cesaret timsalidir” dedi.

Yaptığı anlamlı konuşmanın yanı sıra güler yüzü, mütevazı ve sempatik halleriyle de büyük takdir topladı, sevgi ve saygı gördü Subjanto.

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Bu ziyaret 24 Nisan 1959’da Endonezya Devlet Başkanı Ahmed Sukarno’nun, Cumhurbaşkanımız Celal Bayar’ın davetlisi olarak ülkemize gelişini çağrıştırdı bana.

Yıldız Parkı içindeki Şale Köşkü’nde konuk edilen Sukarno’ya akşam saatlerinde ünlü randevucu Lüks Nermin’in yanında çalışan güzelliğiyle ünlü, birkaç dil bilen Nil tanıştırıldı.

Bundan sonra yaşananları, dönemin ünlü gazetecisi Doğan Katırcıoğlu’nun gazetelerde yayımlanan haberlerine ve mesleki anılarına dayanarak yazdığı “Olur Böyle Vakalar” (Toplumsal Dönüşüm Yayınları) kitabından özetleyerek nakledeyim:

Sukarno, uzun boylu herkül gibi bir adamdı. Bronz gibi teni vardı. Gözleri çakmak çakmaktı.

Köşk’ün görkemli salonunun ortasında yuvarlak bir masa kuruluydu.

Nil’le tanışmaları o masada oldu.

Heyecandan tir tir titriyordu Nil.

Yemekte kırmızı şarap içildi.

Şerefe kaldırıldı kadehler.

Başkan, Nil’e pırlanta taşlı bir yüzük ile yine pırlanta taşları olan bir çift küpe armağan etti.

İlk kadeh boşaldığında Nil’in heyecanı gitmiş rahatlamıştı.

O geceyi birlikte geçirdiler.

Sabah ayrılırken, “Ülkeme mutlaka beklerim seni minik serçe” dedi Sukarno.

Karşılıklı adresler verildi.

Konuk başkan resmi ziyaretini 30 Nisan 1959’da tamamlayarak ülkesine döndü.

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17 Mayıs 1959’da Endonezya’dan Türkiye’ye ulaşan bir haber ortalığı karıştırdı.

Sukarno, Türkiye’de birlikte olduğu Nil’den bel soğukluğu hastalığı (Gonore) kapmıştı.

Bu olay ünlü randevucu Lüks Nermin’in sonunu getirdi.

18 Mayıs 1959’da Lüks Nermin, “beyaz kadın ticareti” yaptığı gerekçesiyle yakalanıp tutuklandı. Hakkında ayrıca evinde bin 300 dolar ve çeşitli yabancı menşeli giyim eşyaları bulunduğu için kaçakçılık iddiasıyla dava açıldı. Ünlü randevucuyu bitiren esas gelişme ise vergi kaçırdığı gerekçesiyle tüm mallarına el konulması oldu.

Nil’in kim ya da kimlerin kararıyla Şale Köşk’üne götürülüp konuk devlet başkanıyla tanıştırıldığı sorusu ise yanıtsız kaldı.

Tarihçi-Yazar Murat Bardakçı’nın iddiası ise şu: Hariciyemiz, önemli konuğumuzun cins-i latif merakının çok fazla olduğundan haberdardı ve ona zarif bir jest yapmak istemişti.