Konum atan para ödeyecek! Milyonlarca esnafın paçası tutuştu

Lisanssız şekilde konum paylaşanlara ise iki katı ceza kesilecek. Milyonlarca kişiyi endişeye sürükleyen gelişme hakkında Bakanlık'tan da bir açıklama geldi.

KONUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören düzenlemeyle, Türkiye’deki işletmelerin haritalı adres (konum) paylaşımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan izin alması zorunlu hale geliyor. Milyonlarca esnaf ile irili ufaklı tüm işletmelerden internet sayfasında paylaştıkları konum için para ödeyecek.

İşletmelerinin internet sitelerinde konum paylaşan tüm işletmeler harita yayınlamaları nedeni bin 750 liradan 1 milyon 750 bin liraya kadar değişen tutarlarda lisans parası ödeyecek. Lisansı ücreti ödemeyenlere ise 10 katı ceza kesilecek.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Mal ve hizmetlere de yine zam olarak yansıyacak. Yerli yazılım şirketi Başarsoft Başkanı Alim Küçükpehlivan, TBMM’de görüşmeleri devam eden torba teklifin küçük esnaf başta olmak üzere tüm işletmelere ek yük getireceğini söyledi. Küçükpehlivan ayrıca esnafın ödeyeceği bu ücretin vatandaşa hizmetlere yapılan zamla geri döneceğini belirtti.

Alim Küçükpehlivan’ın yaptığı açıklamaya göre teklifin yasalaşması halinde müşterilerin ulaşması kolaylaştırmak üzere internet sitesinde harita yayınlayan tüm ticari işletmeler cirolarına göre yıllık 1750 lira ile 1 milyon 750 TL arasında değişen miktarlarda lisans ücreti ödeyecek. Ödemeyen işletmelere 10 katı yani 17 bin 500 TL ile 17 milyon 500 bin TL arasında değişen tutarlarda harita kullanım cezası kesilecek.

Küçükpehlivan, açıklamasında söz konusu lisans ücretinin hiçbir ülkede alınmadığını, tüm dünyada konum paylaşılması nedeni ile lians ücreti ödeyen işletme bulunmadığını söyledi. Google, Apple, Yandex gibi yabancı firmaların lisans bedelinin düşürüldüğünü belirten Alim Küçükpehlivan, yerli firmalar için haksız rekabet sorunu oluşacağına da işaret etti.

WHATSAPP'TAN BİLE KONUM GÖNDERSE PARA ÖDER

Alim küçükpehlivan yasa teklifinde, WhatsApp da dahil olmak üzere yılda bir kereden fazla konum göndermek ya da paylaşmak gibi basit kullanımların da bu kapsama girdiğini söyleyerek “Televizyondan, gazetelerden yayınlanan haritalı hava durumu, yol durumu gibi bilgiler de bu kanun gereği lisansa tabi ticari faaliyet kabul edilecek” dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi’nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir” açıklaması yapıldı.