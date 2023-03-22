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  • Hasan Can Kaya kadın konuğun itirafı karşısında dondu kaldı. 'Konuşanlar'da büyük şaşkınlık yaşandı

Hasan Can Kaya kadın konuğun itirafı karşısında dondu kaldı. 'Konuşanlar'da büyük şaşkınlık yaşandı

Konuşanlar'ın 99. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölümde kadın konuğun yanındaki kadın ile ilgili itirafı Hasan Can dahil herkesi şaşırttı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 11:25
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'Konuşanlar'da büyük şaşkınlık yaşandı. Hasan Can Kaya kadın konuğun itirafı karşısında dondu kaldı

Hasan Can Kaya kadın konuğun itirafı karşısında dondu kaldı. 'Konuşanlar'da büyük şaşkınlık yaşandı
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EXXEN ekranlarında yayınlanan Konuşanlar Hasan Can Kaya'nın sunumu ile izleyici ile buluşuyor. Konuşanlar'ın 99. bölüm tanıtımı yayınlandı.

34 yaşındaki kadın konuk ile konuşan Hasan Can'ı asıl şaşkınlığa uğratan yanındaki kadın oldu. Esmer kadının yanında gelen diğer kadın konuk lafa girince Hasan Can "Tamam hayatım seninle de konuşacağız dikkat çekmene gerek yok" dedi. Bunun üzerine genç kadın bombayı patlattı.

Yanındaki kadının babasının eşi olduğunu söyleyince Hasan Can dahil herkes şoke oldu.

Babasının 60 yaşında olduğunu söyleyince Hasan Can "Parası için mi?" dedi. Bunun üzerine genç kadın "Hayır" diye itiraz etti.

Hasan Can "Tansiyonuna aşık oldu" diyerek iki kadını tiye aldı. Konukları gülmekten kırdı geçti. 

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