Konuşanlar’ın Yıldızı Hasan Can Kaya Bodrum’da yeni sevgilisiyle yakalandı! Acun Ilıcalı’nın Exxen’ine veda etmişti

YouTube’daki Konuşanlar programıyla tanınan Hasan Can Kaya, daha sonra Acun Ilıcalı ile Exxen için anlaşmıştı.

Yüksek tekliflere rağmen başka kimseyle çalışmayan Kaya, aylar önce Exxen’den ayrıldığını açıklamıştı.

Yeni adresi merak edilen ünlü komedyen, şimdilerde Bodrum’da yeni sevgilisiyle görüntülendi.

YouTube’da Konuşanlar ile sevilen ve Exxen’e geçen Hasan Can Kaya, o dönemde büyük eleştiri almıştı.

Yüksek tekliflere rağmen başka kimseyle anlaşmayan Kaya’nın aylar önce Exxen’den ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yeni sezonu öncesi tatilde olan Hasan Can Kaya, özel hayatıyla gündemde. Bodrum’da yeni sevgilisiyle görüntülenen Kaya, GazeteMagazin’den Umut Ünver’in kamerasına yakalandı.

İkili, şezlongta uzun süre sohbet etti; keyifli halleri dikkat çekti.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, Türk komedyen, oyuncu, senarist ve sunucudur. 16 Aralık 1989 yılında İstanbul’un Güngören ilçesinde doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu.

Aslen Malatyalı olan Kaya, mizah yeteneği ve samimi üslubuyla geniş kitleler tarafından tanındı. Hasan Can Kaya, YouTube platformunda yayınlanan ve kendi yarattığı “Konuşanlar” adlı talk show programıyla büyük bir çıkış yakaladı.

Program, seyircilerin anlattığı komik ve ilginç hikayeler üzerinden doğaçlama mizah yapılmasıyla dikkat çekti. Samimi ve esprili sunumuyla kısa sürede popüler oldu.

Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen’in kurulmasıyla, “Konuşanlar” programı 2021 yılında bu platforma taşındı. Ancak Kaya, 2025 yılında Exxen’den ayrıldığını duyurdu ve yeni projeleri merak konusu oldu.

Hasan Can Kaya, komedyenliğinin yanı sıra senaristlik de yapmıştır. Daha önce çeşitli skeç ve dizi projelerinde yazar olarak yer aldı. Stand-up gösterileriyle de sahnelerde boy gösteren Kaya, mizah dünyasında kendine özgü bir yer edindi.

Eğitim hayatına İstanbul’da devam eden Kaya, genç yaşta mizaha ilgi duymaya başladı. Komedi sektörüne giriş yapmadan önce farklı işlerde çalıştı ve senaryo yazımıyla sektöre adım attı.

“1 Erkek 1 Kadın” gibi popüler dizilerin senaryo ekibinde yer alarak deneyim kazandı.Sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçileriyle sık sık iletişim kurar ve esprili içerikleriyle dikkat çekiyor.

Kaya’nın en büyük özelliklerinden biri, sahnede seyirciyle anlık etkileşim kurarak doğaçlama espriler yapabilmesi.

Seyircilerle kurduğu sıcak ve içten iletişim, onu geniş kitlelere sevdiren önemli bir faktör. “Konuşanlar” programı, özellikle genç nesil tarafından büyük beğeni topladı ve Türk mizah dünyasında yeni bir soluk getirdi.

