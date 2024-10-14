Konuşmak için parka çağırdı! 8 bıçak darbesiyle öldürdü

Kaynak: DHA / İHA
Konuşmak için parka çağırdı! 8 bıçak darbesiyle öldürdü

Samsun'da emekli itfaiyeci Ö.T bir süre dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Huriye Özkan'ı parka konuşmak için çağırdı. Aynı zamanda kuzen olduğu öğrenilen Ö.T, parkta çıkan tartışmada Huriye Özkan'ı 8 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki kadın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da konuşmak için gittikleri parkta emekli itfaiyeci Ömer T. (49), bir süre dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Huriye Özkan'ı (44), barışmak için buluştukları parkta 8 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi Ulu Işık Caddesi engelli parkında meydana geldi. Bir süre dini nikahla yaşayıp ayrılan Huriye Özkan ile itfaiyeden emekli Ömer T., konuşup, barışmak amacıyla parka gitti. Aynı zamanda kuzen olan taraflar arasında konuşurken tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ömer T., Huriye Özkan'ı 8 yerinden bıçakla yaraladı. Özkan'ın yanında bulunan kızı N.Ö. (17) de araya girmek isterken hafif yaralandı. Şüpheli suç aleti bıçağını park civarındaki çöpe atıp kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Huriye Özkan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Özkan'ın sosyal medya hesabındaki durumunda, "Dirin beni, ölün cenneti bulamasın" yazısının olduğu görüldü. (DHA)

Konuşmak için parka çağırdı! 8 bıçak darbesiyle öldürdü

Son Haberler
Ordu’da ev yangını
Ordu’da ev yangını
Cemal Enginyurt Mustafa Destici'yi yerden yere vurdu! "Yazıklar olsun utanmaz adam"
Cemal Enginyurt Mustafa Destici'yi yerden yere vurdu! "Yazıklar olsun utanmaz adam"
Van'da hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı
Van'da hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı
Uçurumda mahsur kalan çoban ve 6 koyun böyle kurtarıldı
Uçurumda mahsur kalan çoban ve 6 koyun böyle kurtarıldı
İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı