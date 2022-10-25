Şenol Güneş'ten Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran sözler. ''Konuşmaya geldik''

Beşiktaş’ın son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Valerien İsmael’in görevine son veriliyor.

Son altı lig maçında sadece bir galibiyet alabilen Beşiktaş, Hatayspor mağlubiyeti sonrası Fransız teknik direktör ile yolları ayırma kararı aldı.

Bununla birlikte Ismael’den sonra Beşiktaş’ın teknik direktörü kimin olacağı sorusu büyük merak uyandırdı. Seçenekler arasında Rıza Çalımbay, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın olduğu iddia edildi. Adaylar arasında yabancı teknik direktörler de yer aldı.

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü ise, teknik direktör Şenol Güneş’in Beşiktaş’ın başına geçecği ile ilgili söylentileri beraberinde getirdi.

Yayınlanan videoda, genç bir taraftarın Şenol Güneş ile video çektiği ve tecrübeli teknik direktöre “Hocam Beşiktaş’a imza atmayacak mısınız?” dediği görüldü. Şenol Güneş ise bu soruyu “Yok şu anda imza atacak halimiz yok konuşmaya geldik şimdi” ifadeleriyle cevapladı.

Tecrübeli teknik adam daha önceden 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Beşiktaş, Şenol Güneş’in teknik direktör olduğu zamanda iki lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Konu ile ilgili Beşiktaş’tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.