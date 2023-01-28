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Konut finansmanına ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Orta gelirlilere yönelik Yeni Konut Finansman Programına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 05:37
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Konut finansmanına ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Konut finansmanına ilişkin kanun Resmi Gazete'de
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Kamu Finansmanı Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunla hazine katkısının sınırları ve ceza hükümleri belirlendi.

Vatandaşlar, kullanacakları konut kredilerinde ilk 3 yıl boyunca gelirlerinin belirli düzeyinde taksit ödemeleri yapabilecek.

Taksitlerin yüzde 30'u aşan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığınca geri ödenmesi şartıyla karşılanacak. Konut yüklenicileri de satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı sağlayacak.

Düzenlemeye göre programdan faydalanacak kişilerin, yanıltıcı beyanda bulunması durumunda verilen destekler geri alınacak, idari para cezası uygulanacak.
Firmaların yanıltıcı beyanında ise satış bedelinin yüzde 25'i kadar idari para cezası kesilecek.

Vatandaşlar konut finansman paketinden 31 Aralık 2023’e kadar faydalanabilecek.

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