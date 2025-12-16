Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 204,2'ye çıktı.

KFE, kasımda yıllık yüzde 31,4 artış gösterirken bu dönemde reel artış yüzde 0,3 oldu. 3 büyük il için KFE değişimine bakıldığında, kasımda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,5, Ankara'da yüzde 3, İzmir'de de yüzde 2,4 artış kaydedildi.

Endeks değerleri, geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 31,7, Ankara'da yüzde 37,9, İzmir'de yüzde 31,6 yükseldi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, kasımda en yüksek yıllık artış yüzde 40,1 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,9 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde görüldü.

KONUT SATIŞLARI AZALDI

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 oldu.

Kasım ayında en fazla konut satışı 24 bin 234 ile İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 12 bin 706 satışla Ankara, 8 bin 540 satışla İzmir izledi. En az konut satışı yapılan iller ise 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin oldu.

Konut satışları yılın ilk 11 ayında ise artış gösterdi. Ocak-Kasım döneminde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak 1 milyon 434 bin 133 olarak kaydedildi.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA YILLIK BAZDA GÜÇLÜ ARTIŞ VAR

Kasım ayında ipotekli konut satışları yüzde 1,4 azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak hesaplandı. Ocak-Kasım döneminde ise ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 artarak 207 bin 519’a yükseldi.

Kasım ayında 5 bin 483, Ocak-Kasım döneminde ise 49 bin 973 ipotekli konut satışı ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleriyle gerçekleşen konut satışları Kasım ayında yüzde 8,8 azalarak 119 bin 601 oldu. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 84,8 olarak kaydedildi. Ocak-Kasım döneminde diğer satış türleriyle yapılan konut satışları yüzde 8,5 artarak 1 milyon 226 bin 614 oldu.

İLK EL VE İKİNCİ EL SATIŞLARDA DÜŞÜŞ

Kasım ayında ilk el konut satışları yüzde 5,4 azalarak 46 bin 589’a geriledi. İlk el satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 33 oldu. Ocak-Kasım döneminde ise ilk el konut satışları yüzde 8,9 artışla 444 bin 96 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları ise Kasım ayında yüzde 8,9 azalarak 94 bin 511 oldu. İkinci el satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 67 olarak hesaplandı. Ocak-Kasım döneminde ikinci el konut satışları yüzde 15,4 artarak 990 bin 37’ye ulaştı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında yüzde 9,7 azalarak bin 943 oldu. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,4 olarak kaydedildi. Yabancılara en fazla konut satışı 728 ile İstanbul’da gerçekleşirken, Antalya 662, Mersin ise 157 satışla sıralamada yer aldı.

Ocak-Kasım döneminde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 11,1 azalarak 18 bin 993 oldu.