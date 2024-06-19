Konut fiyatları çakılacak borsa çökecek. Ünlü ekonomist tarih verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konut fiyatları çakılacak borsa çökecek. Ünlü ekonomist tarih verdi

Ekonomist Harry Dent, 2025 yılında daha önce görülmemiş bir ekonomik çöküş yaşanacağını söyledi.

Bir Fox News röportajında, ekonomi uzmanı Harry Dent, merkez bankalarının şişirdiği ekonomik balonun henüz patlamadığını ve tarihin en büyük ekonomik krizinin yaklaştığını öne sürdü. Dent, 1925-29 yılları arasında patlayan doğal bir balonun ardında teşvik olmadığını belirterek, şu anda karşı karşıya kalınan durumun ise hiç örneği olmadığını vurguladı.

Dent'in değerlendirmesi şu şekilde devam etti: "Akşamdan kalma olduğunuzda daha iyi hissetmek için daha fazla içerseniz, onların yaptıkları da tam olarak bu. Balon son 14 yıldır şişiyor ve normal şartlarda beş ila altı yılda patlaması gerekirken, bu sefer uzun süre devam etti. Bu yüzden 2008-2009 krizinden daha büyük bir çöküş yaşanması bekleniyor..."

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"BU SEFERKİ ÇOK DAHA BÜYÜK VE ETKİLİ OLACAK"

ABD hisse senetleri geçici bir yükseliş yaşadıktan sonra Dent, S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde büyük düşüşler öngörüyor. Özellikle Nvidia gibi güçlü şirketlerin hisselerinin büyük düşüşler yaşayacağını belirten Dent, "Bu balonun sonu kötü bitmeyen tek bir örneği yok ve bu seferki çok daha büyük ve etkili olacak" diye ekledi.

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"POTANSİYEL BİR PİYASA ÇÖKÜŞÜNÜ TETİKLEYEBİLİR"

Dent'in dikkat çektiği bir diğer nokta ise konut piyasası oldu. Ona göre, gayrimenkul kriziyle ilgili endişeler artarken, konut fiyatlarının 2012'deki düşük seviyelere geri çekileceğini öngörüyor. Dent, özellikle Çin ve Japonya'daki zenginlerin boş mülkleri teminat olarak satın aldığını ve bu durumun potansiyel bir piyasa çöküşünü tetikleyebileceğini ifade etti.

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Dent'in tahminlerine karşı bazı eleştirmenler "çılgınca" ve korku tacirliği olarak nitelendirse de, Dent sadece gözlemlerini paylaştığını ve merkez bankalarının parasal genişleme politikalarının büyük krize yol açabileceğini savunuyor. Son olarak, "Hiçbir şey bedavaya gelmez ve balonlar her zaman patlar. Bu gerçeklik çok yüksek bir olasılıkla bu sefer de geçerli olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

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