Konut fiyatlarında 10 yıllık tırmanış: Artık ev hayal mi?

OECD’nin son araştırmasına göre Türkiye’de konut fiyatlarındaki artış, son on yılda neredeyse hayal gücünü zorlayacak düzeylere ulaştı.

2015 yılında 100 birim olarak kabul edilen konut fiyat endeksi, 2025’in ilk çeyreği itibarıyla tam 2.075,7 değerine fırlamış durumda. Bu, nominal bazda yüzde 1.975,7’lik yani neredeyse 20 katlık bir artış anlamına geliyor.

Bu rakamları soyut görmek istemeyenler için örnekleyelim:

2015 yılında 500 bin liraya alınabilen bir konut, bugün ortalama 10,4 milyon lira seviyesine çıkmış durumda. Aynı şekilde, 1 milyon liralık bir üst segment konut bugün 20 milyon lirayı aşmış görünüyor. Bu, sadece gayrimenkul yatırımcısına kazandıran bir tablo değil; aynı zamanda geniş halk kesimleri için artık ev sahibi olmanın erişilemez hale geldiğini de gösteriyor.

Ekonomideki bu değişim yalnızca arz-talep dengesiyle açıklanamaz.

Döviz kuru, enflasyon, arsa maliyetleri, kredi faizleri ve kamu politikaları gibi birçok faktör bu tırmanışta rol oynadı.

Ancak ortada daha çarpıcı bir gerçek var: Artık Türkiye’de konut, bir barınma hakkı olmaktan çıktı; neredeyse yalnızca sermayenin yatırım aracına dönüştü.

Gençler için ev almak artık uzak bir hedef değil, çoğu zaman imkânsız bir rüya. Üstelik bu artış reel gelirlerle paralel gitmedi.

Son 10 yılda maaşlardaki artış oranı, konut fiyatlarındaki artışın çok gerisinde kaldı. Yani bir zamanlar birkaç yıllık birikimle erişilebilen konutlar, bugün yıllarca tasarruf edilse bile ulaşılamayacak kadar uzakta.

Bu noktada şu soruyu sormak kaçınılmaz: Türkiye’de barınma, devletin sosyal bir sorumluluğu olmaktan ne zaman çıktı?

Konut fiyatları yükselirken kimler kazandı, kimler kaybetti?

Eğer bu gidişata bir yön verilemezse, gelecekte konut sahibi olmak bir sınıfsal ayrıcalık haline gelecek. Üstelik sadece metropollerde değil, artık Anadolu şehirlerinde bile. Ve belki de tarih, bu dönemi “evsizleşen orta sınıfın çağı” olarak yazacak.