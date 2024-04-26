Konut fiyatlarında acı gerçek ortaya çıktı

Konut fiyatlarında acı gerçek ortaya çıktı
Ayşe Memiş
Türkiye’nin 8 yıllık konut fiyatları tablosu vatandaşın neden ev alamadığını ortaya koydu.
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Konut fiyatlarında acı gerçek ortaya çıktı 1

Yüksek enflasyon, kur krizi, yanlış ekonomi adımları nedeniyle konut fiyatları uçtu. Vatandaşın konut alma isteği bile hayal oldu.

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Sadece konut değil vatandaş artık kiraya bile çıkamıyor. 200 bin TL, 400 bin TL olan ev fiyatları en az 2 milyona kadar çıktı.

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Konut fiyatlarında acı gerçek ortaya çıktı 3

Dolayısıyla Türk vatandaşı kendi toprağında ev alamaz hale geldi. Türkiye konutta yabancıların odağı haline geldi.

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Konut fiyatlarında acı gerçek ortaya çıktı 4

2015 yılında Türkiye'de ortalama 900 bin TL olan bir evin fiyatı, 2021 yılı sonunda 1 milyona kadar yükseldi.

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Konut fiyatlarında acı gerçek ortaya çıktı 5

2023 sonunda ise en yüksek konut fiyatları 15 milyon liraya dayandı.

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Konut fiyatlarında acı gerçek ortaya çıktı 6

Bu kopuş aslında 2021'de faiz indirimleri olduktan sonra başladı.

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İstanbul Eyüp'te bir evin fiyatı 20 milyon lirayı aştı.

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En kötü ve en eski evlerin fiyatı bile en az 1 milyon 500 TL’den başlıyor.

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İstanbul'da ortalama konut fiyatlarının yıllara göre değişimi:

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2010 yılı: 200 Bin TL civarı

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2012 yılı: 300 Bin TL civarı

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2014 yılı 350 Bin- 400 Bin TL

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2017 yılı: 550 Bin TL civarı

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2021 yılı 700 Bin TL

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2022: 1 milyon TL

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2023: 2 milyon- 3 milyon TL

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2024: 5- 8 milyon TL

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