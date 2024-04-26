Konut fiyatlarında acı gerçek ortaya çıktı

Yüksek enflasyon, kur krizi, yanlış ekonomi adımları nedeniyle konut fiyatları uçtu. Vatandaşın konut alma isteği bile hayal oldu.
Sadece konut değil vatandaş artık kiraya bile çıkamıyor. 200 bin TL, 400 bin TL olan ev fiyatları en az 2 milyona kadar çıktı.
Dolayısıyla Türk vatandaşı kendi toprağında ev alamaz hale geldi. Türkiye konutta yabancıların odağı haline geldi.
2015 yılında Türkiye'de ortalama 900 bin TL olan bir evin fiyatı, 2021 yılı sonunda 1 milyona kadar yükseldi.
2023 sonunda ise en yüksek konut fiyatları 15 milyon liraya dayandı.
Bu kopuş aslında 2021'de faiz indirimleri olduktan sonra başladı.
İstanbul Eyüp'te bir evin fiyatı 20 milyon lirayı aştı.
En kötü ve en eski evlerin fiyatı bile en az 1 milyon 500 TL’den başlıyor.
İstanbul'da ortalama konut fiyatlarının yıllara göre değişimi:
2010 yılı: 200 Bin TL civarı
2012 yılı: 300 Bin TL civarı
2014 yılı 350 Bin- 400 Bin TL
2017 yılı: 550 Bin TL civarı
2021 yılı 700 Bin TL
2022: 1 milyon TL
2023: 2 milyon- 3 milyon TL
2024: 5- 8 milyon TL