Konut fiyatlarında balon patladı. Çok sert düştü

Düzenleme: Sevcan Girgin
Konut fiyatlarında balon patladı. Çok sert düştü

Merkez Bankası tarafından yayımlanan endeks verileri sonrası Merkez'in eski kara kutusu Hakan Kara, dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve tarihte eşi benzeri görülmedik düşüşü gözler önüne serdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konut fiyatlarındaki değişimi açıklayan endeks verilerini yayımladıktan sonra, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, enflasyon karşılaştırmasındaki tabloda "reel" düşüşü gözler önüne serdi.

Son yıllarda hızlı bir yükseliş sergileyen konut fiyatları, özellikle enflasyonun etkisiyle daha da belirgin hale gelmişti. Ancak TCMB'nin mayıs ayı verilerine göre, "reel" yani enflasyondan arındırılmış konut fiyatları yüzde 14 oranında azaldı. Bu durum, sektördeki fiyat artışlarının enflasyon kadar yüksek olmadığına ve reel anlamda bir gerileme yaşandığına işaret ediyor.

Konut sektöründe yaşanan bu reel düşüş, yatırımcılar ve tüketiciler için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde, nominal fiyat artışları yanıltıcı olabiliyor ve gerçek alım gücünü yansıtmıyor. Prof. Dr. Ali Hakan Kara'nın analizine göre, konut fiyatlarındaki reel düşüş, ekonomik dengelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

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Konut fiyatlarındaki yıllık artış hızı 20 aydır kesintisiz olarak geriliyor. Eylül 2022'de yüzde 189,19 artış hızına ulaşan konut fiyatları, bu tarihten sonra düşüşe geçti.

Konut fiyat endeksi, şubat ayında enflasyonun gerisinde kalırken, son 3 aydır "reel" olarak düşüş gösteriyor. Bu durum, konut sektöründe önemli bir dönüşüm yaşandığını ve fiyatların enflasyonun altında bir seyir izlediğini gösteriyor.

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Prof. Dr. Ali Hakan Kara, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, konut fiyatlarındaki enflasyona karşı gerçekleşen gerilemeyi dikkat çekici bir grafikle anlattı.

Kara, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Son bir yıldır konut fiyatlarında yakın tarihte görülmedik bir reel düşüş yaşanıyor.

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