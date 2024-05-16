Konut fiyatlarında tablo değişti. Ev almak isteyen herkesi ilgilendiriyor

Konut piyasasında ev almak isteyenleri ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Konut fiyatlarında sürekli yaşanan artışın yerini düşüşe bırakması dikkat çekiyor.

BETAM’ın Sahibinden.com ile birlikte yaptığı son araştırmaya göre 2020 yılının mayıs ayından itibaren sürekli artan konut fiyatları 2023 yılının temmuz ayından bu yana düşüşe geçti. Reel fiyatlardaki yıllık değişim nisan ayı itibariyle ülke genelinde eksi 16,3 oldu. Bu ora İstanbul’da yüzde 18,3 olurken, Ankara’da eksi 10,9 ve İzmir’de ise eksi 15,4 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan reel konut fiyat endeksi nisan ayında, geçen aya göre 2,7 puan düşerek 170 oldu.

METREKARE FİYATLARI BELLİ OLDU

Yapılan araştırmada konutların ortalama metrekare fiyatları da belli oldu. Buna göre 2024 yılının nisan ayı itibariyle konutların metrekare fiyatları İstanbul'da 39 bin 080 lira, Ankara'da 21 bin 250 lira ve İzmir'de 32 bin 632 lira oldu.

REEL KİRADA YILLIK DEĞİŞİM NEGATİF ALANDA

2023 Şubat ayındaki depremden sonra çok sert düşüş gösteren konut talebi 2023 Temmuz'daki artıştan sonra kasıma kadar düştü. Konut talebi aralıkta artış trendine geçerken bu yıl marttan şubata kıyasla yüzde 1,6 azalarak 112,4 oldu. Nisan ayında da marttaki düşüş eğilimi devam etti ve konut talep göstergesi yüzde 6 azalarak 105,6 olarak gerçekleşti.