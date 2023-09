Konut fiyatlarının Eskişehir'de en çok arttığı yerler belli oldu

Eskişehir konut piyasasını mercek altına alan Eva Gayrimenkul Değerleme, Değerleme Uzmanı Fatih Doğan, Eskişehir’de konut fiyatlarının son 1 yılda % 120-130 arttığını belirterek, 150 m2 büyüklüğünde site özellikleri olan bir taşınmazın birim fiyatının 35.000-38.000 TL/m2 aralığında olduğunu açıkladı.

Eva Gayrimenkul Değerleme, Değerleme Uzmanı Fatih Doğan, hızlı trenin şehirden geçmesi ve hızlı tren ağının yapımı devam eden hatlar ile genişlemesinin Eskişehir’e olan ilginin artacağını belirten Doğan, “Eskişehir’in her geçen gün genişlemekte olan sanayi bölgesinde havacılık-uzay, beyaz eşya, gıda sektörlerinde faaliyette olan uluslararası firmaların yurtiçi/yurtdışı misafirleri ile personelleri için ihtiyaç duyduğu konaklama talebi Eskişehir’de çoğu marka otel firmasının dikkatini çekiyor. “ dedi.

Doğan, şöyle devam etti:

“Eskişehir de 2020, 2021, 2022 yıllarında sırası ile yılda 22.181, 21.691, 22.309 adet konut satıldı. 2023 yılı ilk yedi ayında ise konut satışları 11.160 adet iken 2022 yılında bu rakam 12.244, 2021 yılında 9.225 adet oldu. 2023 yılı ilk üç ayındaki konut satışları bir önceki yılın ilk yedi ayına göre değişim %9 oranında azalmış olup 2022 yılı verilerine göre ise %33 oranında bir artış olduğu, 2021 yılı verilerine göre ise %30 oranında bir azalış olduğu görülüyor.

Son 1 yıl içerisinde yüzde 120-130 arttı

İl geneli konut satış fiyatlarına bakıldığında son 1 yıl içerisinde değerlerde % 120-130 gibi yüksek seviyelerde artış olduğu görülmüştür. Yaşanan bu artışların nedeni olarak geçmiş dönemlerde konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesi, birinci el konut satışlarındaki ek faiz indirimleri ve sağlanan diğer ödeme kolaylıklarının etkisi, enflasyon oranlarının üst rakamlara çıkması, inşaat maliyetlerinde yaşanan artışlar, döviz kurlarındaki değişimler, insanların yatırım aracı olarak gayrimenkulleri talep etmesi gibi etkenler olduğu düşünülmektedir.

35.000-38.000 TL/m2 aralığında seyrediyor

Bölge özelinde birim fiyatlara değinilmek istenirse Batıkent-Aşağı Söğütönü mahallelerinde ortalama 150 m2 büyüklüğünde site özellikleri olan bir taşınmazın birim fiyatı 35.000-38.000 TL/m2 aralığında seyrederken, yine ortalama 50 m2 alanlı düşük metraja sahip genellikle öğrencilerin konakladığı Eskibağlar, Yenibağlar ve Bahçelievler mahallelerinde birim fiyatlar 26.000-28.000 TL/m2 seviyelerinde.

Kendini amorti etme süreleri arttı

Diğer yandan kendini geri ödeme yani amorti süreleri il içerisinde bölgesel bazda da değişkenlik göstermektedir. Yüksek gelirli ailelerin ikamet ettiği bölgelerden Tepebaşı ilçesinde Batıkent ve Aşağı Söğütönü bölgelerinde, Odunpazarı ilçesinde ise Vadişehir ve Ihlamurkent bölgelerinde kendini geri ödeme süreleri oldukça yüksek seyretmektedir. Buna karşılık, toplu konut alanlarının olduğu bölgeler, kiralama opsiyonunun yüksek olduğu üniversite çevreleri gibi orta ve düşük gelirli ailelerin ve öğrencilerin daha çok yaşadığı bölgelerde ise kendini geri ödeme süreleri daha düşüktür. Konut fiyatlarının arttığı oranlarda kira rakamlarının artmaması, gayrimenkullerin kendilerini amorti etme sürelerinin uzamasına neden olmuştur.

Konutların kendini geri ödeme süreleri yükseldi

Yani kira rakamları ile konut fiyatları arasındaki makas açıldığından mülklerin kendini geri ödeme süreleri uzamıştır. Bunun başlıca sebebi olarak kontrat süresi dolan kiracıların kira rakamların makul seviyelerde tutma çabası, kira sözleşmelerindeki yasal sınırlamalar bölgede kira fiyatlarının pik bir yükseliş yapmasını engelledi. Konutların satış rakamlarının artması, kira rakamlarının yeterli talep olmadığı için azalması konutların kendini geri ödeme sürelerinin yükselmesine neden oldu.”

EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Hakkında: EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık AŞ, gayrimenkul sektörün uzman isimleri tarafından 2008 yılında kuruldu. EVA, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilen Değerleme Şirketlerinden olup ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından finans kurumlarına, “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmet verme yetkisine sahip şirketler arasındadır. Ayrıca uluslararası bir kurum olan RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) tarafından Türkiye’de “Regulated by RICS” olarak ünvanı verilen ilk kuruluştur.

EVA Değerleme’nin kendi alanında 24 adet uluslararası ödülü bulunmaktadır. Finans piyasaları konusunda dünyanın önemli otoritelerinden Euromoney Yayın Kurumunun lider dergisi olan Euromoney Magazine her yıl dünyanın birçok ülkesinde çeşitli kategorilerde en başarılı kurumları bilimsel bir çalışma ile belirlemektedir. EVA Değerleme, 2011 senesinde Euromoney tarafından Değerleme Konusunda Türkiye En İyi Gayrimenkul Danışmanlık Firması, 2013 senesinde Türkiye’nin En İyi Danışmanlık (Best Real Estate Advisory-Overall), En İyi Araştırma (Research) ve En İyi Değerleme (Valuation) Firması ödüllerinde, 2014 senesinde ise “Türkiye’nin En İyi Gayrimenkul Araştırma Firması" ödülüne, 2016, 2017 ve 2018 senelerinde tekrar Türkiye’nin En İyi Danışmanlık (Best Real Estate Advisory-Overall), En İyi Araştırma (Research) ve En İyi Değerleme (Valuation) Firması ödüllerinde layık görülmüştür. 2020 yılında ise Euromoney’in “Real Estate Awards 2020” ödülleri kapsamında, Türkiye'nin en iyi Gayrimenkul Araştırma ve Gayrimenkul Değerleme firması seçilmiştir. Ayrıca uluslararası International Property Awards, EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlığı 2013-2014 senesi ödüllerinde "Türkiye’nin En İyi Gayrimenkul Danışmanlık Firması" ve "Avrupa'nın En İyi Gayrimenkul Danışmanlık Firması"; 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 senesinde ise arka arkaya tekrar "Türkiye’nin En İyi Gayrimenkul Danışmanlık Firması" olarak seçmiştir. Tüm bu ödüller yanısıra 2017 senesinde Global Brands Magazine tarafından “Best Property Appraisal Company, Turkey 2017”, 2018 senesinde tekrar Global Brands Magazine tarafından “Most Innovative Real Estate Valuation Brand, Turkey,2018 ödülüne layık görülmüştür.

EVA Gayrimenkul Değerleme, her türlü gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların değerlemesi, makine ve ekipman değerlemesi hizmetleri vermekte, gayrimenkul projelerinde fizibilite, şerefiyelendirme, yer seçimi analizi, çalışmaları yapmakta, en iyi ve en verimli kullanım etütleri hazırlamakta, kurumsal imar barışı danışmanlığı hizmeti vermekte, finansal kurumlar için kredilerde yatırım ilerleme raporları hazırlanması hizmetleri vermektedir. Şirketin ortakları ve Yöneticileri arasında Türkiye’nin ilk SPK Lisanslı Değerleme Uzmanlarından Cansel Turgut Yazıcı, Özdil Şahin, Özhan Yurtseven ve Zuhal Balsarı bulunmaktadır. Şirketin Türkiye Otel Sektörü Pazar Analizi Raporu, Türkiye Alışveriş Merkezleri Potansiyeli Analizi raporları, İstanbul Markalı Konut Piyasası Araştırma ve Öngörüler Raporu, İstanbul Yurt sektörü raporu gibi yayınlanmış sektörel araştırma raporları vardır.