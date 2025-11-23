Yüreğir Belediyesi’nin Yüreğir Kent Konseyi ve Yerel Reform Girişimi Derneği iş birliğiyle düzenlediği “Konut Hakkı ve Sürdürülebilir Dönüşüm Politikaları” konulu panel, Atatürk Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla yapıldı.

Panelin açılış konuşmasını Yüreğir Kent Konseyi Başkanı Erkan Karakaya yaptı. Ardından kürsüye gelen Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kentte konut hakkı ve kentsel dönüşüm süreçlerinin önemine dikkat çekerek katılımcılara teşekkür etti. Demirçalı, “Yüreğir’de vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve nitelikli konutlarda yaşaması için sorumluluğumuzun farkındayız. Depreme dayanıklı, planlı ve sosyal donatıları güçlü mahalleler oluşturmak temel hedefimizdir. Bugün burada yapılan bu tartışmalar, bizlere yeni ufuklar ve güçlü iş birlikleri sağlayacaktır. Yerel yönetimlerin dönüşüm süreçlerindeki rolünü daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sunuş konuşması ise Yerel Reform Girişimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karayalçın tarafından yapıldı. Karayalçın, yerel yönetimlerin dönüşüm politikalarında üstlenmesi gereken roller ve sosyal konut anlayışının güçlendirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Açılış bölümünün ardından akademisyenler, şehir plancıları ve uzmanların katılımıyla tartışma oturumu gerçekleştirildi. Panelde Türkiye’de konut hakkının mevcut durumu, sürdürülebilir dönüşüm modelleri, yerel yönetim uygulamaları ve dayanıklı kent politikaları çeşitli başlıklarla ele alındı.

Program sonunda Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, katkılarından dolayı Murat Karayalçın ve panelistlere çiçek ve kültürevlerinde hazırlanan tablo takdim etti.

Panele CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer, Seyhan Belediye Başkanı Hasibe Akkan, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ile Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam ilçe başkanları da katıldı.