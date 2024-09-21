Kredi kartlarındaki faiz oranlarının artması sonrasında konut fiyatlarında satışlarda düşüş görüldü. Öyle bu durum konut fiyatlarında da azalma yaşattı. Bu durumu ise pek çok ekonomist fırsat olarak değerlendiriyor.

BÜYÜKDUMAN: UZUN VADE İÇİN İYİ GÖRÜNÜYOR

Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, konut için doğru zaman mı? sorusuna cevap verdi. Büyükduman, “İyi bir dönem gözüküyor. Ancak kısa vadeli değil, uzun vadede iyi gözüküyor. Bir müddet sonra fiyatlarında yukarıya gideceğini bekliyoruz.” dedi.

KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, Ağustos 2022-2023 döneminde 49 ilde gerileyen satışlar, bu yıl ağustosta 62 ilde yükselişe geçtiği belirtildi. Satışların düştüğü il sayısı 19'da kalırken, böylelikle son yıllardaki sert düşüş rüzgarı yerini, ağustosta yükseliş ile kapattı. Fiyatların düşmesinin satışları artırdığı belirtiyor.