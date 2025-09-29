Konut kredilerinde oranlar değişti! Duyan bankaya koştu

Mevcut ekonomik koşullar gereği birikim yapamayan, kendi evine sahip olmak isteyen vatandaşlar ev alabilmek için uygun geri ödeme seçenekleriyle sunulan kredilere yöneliyor. Son dönemde gündelik yaşamda artan masraflar, kredilere yönelik internet aralamalarını da arttırdı.
İnternette en çok ön plana çıkan aramalardan biri de kredilerin geri ödeme tabloları oluyor. Peki 1 milyon lira konut kredisi çeken bir kişi 10 yıl vadeyle yüzde kaç faiz oranından etkileniyor? Geri ödeme tabloları nasıl şekilleniyor? İşte banka banka ayrıntılar….
AKBANK – İLK EVİM KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.386.644 lira
Aylık Taksit: 28.061 lira
GARANTİ BBVA – KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %2,79
Toplam Ödeme: 3.507.378 lira
Aylık Taksit: 28.966 lira
ZİRAAT BANKASI – KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.384.844 lira
Aylık Taksit: 28.061 lira
İŞ BANKASI – EV KREDİSİ KAMPANYASI
Faiz Oranı: %2,79
Toplam Ödeme: 3.493.488 lira
Aylık Taksit: 28.966 lira
VAKIF KATILIM – KONUT FİNANSMANI
Kâr Payı: %2,79
Toplam Ödeme: 3.482.136 lira
Aylık Taksit: 28.966 lira
HALKBANK – KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %2,70
Toplam Ödeme: 3.395.668 lira
Aylık Taksit: 28.151 lira
ZİRAAT KATILIM – KONUT FİNANSMANI
Kâr Payı: %3,39
Toplam Ödeme: 4.160.218 lira
Aylık Taksit: 34.532 lira
ING – KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %3,74
Toplam Ödeme: 4.560.342 lira
Aylık Taksit: 37.862 lira
QNB – KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 3.383.609 lira
Aylık Taksit: 28.061 lira
ŞEKERBANK – KONUT KREDİSİ
Faiz Oranı: %3,58
Toplam Ödeme: 4.376.192 lira
Aylık Taksit: 36.334 lira