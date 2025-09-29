Konut kredilerinde oranlar değişti! Duyan bankaya koştu

Mevcut ekonomik koşullar gereği birikim yapamayan, kendi evine sahip olmak isteyen vatandaşlar ev alabilmek için uygun geri ödeme seçenekleriyle sunulan kredilere yöneliyor. Son dönemde gündelik yaşamda artan masraflar, kredilere yönelik internet aralamalarını da arttırdı.

İnternette en çok ön plana çıkan aramalardan biri de kredilerin geri ödeme tabloları oluyor. Peki 1 milyon lira konut kredisi çeken bir kişi 10 yıl vadeyle yüzde kaç faiz oranından etkileniyor? Geri ödeme tabloları nasıl şekilleniyor? İşte banka banka ayrıntılar….

AKBANK – İLK EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,69

Toplam Ödeme: 3.386.644 lira

Aylık Taksit: 28.061 lira

GARANTİ BBVA – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,79

Toplam Ödeme: 3.507.378 lira

Aylık Taksit: 28.966 lira

ZİRAAT BANKASI – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,69

Toplam Ödeme: 3.384.844 lira

Aylık Taksit: 28.061 lira

İŞ BANKASI – EV KREDİSİ KAMPANYASI

Faiz Oranı: %2,79

Toplam Ödeme: 3.493.488 lira

Aylık Taksit: 28.966 lira

VAKIF KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı: %2,79

Toplam Ödeme: 3.482.136 lira

Aylık Taksit: 28.966 lira

HALKBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,70

Toplam Ödeme: 3.395.668 lira

Aylık Taksit: 28.151 lira

ZİRAAT KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı: %3,39

Toplam Ödeme: 4.160.218 lira

Aylık Taksit: 34.532 lira

ING – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,74

Toplam Ödeme: 4.560.342 lira

Aylık Taksit: 37.862 lira

QNB – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,69

Toplam Ödeme: 3.383.609 lira

Aylık Taksit: 28.061 lira

ŞEKERBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,58

Toplam Ödeme: 4.376.192 lira

Aylık Taksit: 36.334 lira