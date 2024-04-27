Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar

Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar
Kaynak: Haber Merkezi
Konut kredileri değişti, faizler can yakacak düzeye geldi. Alınan 1,5 milyon liralık bir kredinin geri ödemesi kat ve kat arttı.
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Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar 1

Konut kredisi faiz oranları banka banka değişiyor. 'En uygun konut kredisi veren bankalar' belli oldu aba alınan 1,5 milyon liralık bir konut kredisinin geri ödemesi bakın anaparanın kaç katı oldu.

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Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar 2

Bankaların yaptığı son güncellemelerle birlikte 1,5 milyon liranın 5 yıllık konut kredisinin kredi faizi ve aylık taksitleri şöyle oldu:

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Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar 3

Garanti Bankası

Faiz Oranı: %3,20 Aylık Taksit: 56.542,69 TL Toplam Ödeme: 3.414.855 TL

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Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar 4

Halkbank

Faiz Oranı: %4,19 Aylık Taksit: 68.703,51 TL Toplam Ödeme: 4.142.270 TL

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Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar 5

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %4,29 Aylık Taksit: 69.978,67 TL Toplam Ödeme: 4.213.594 TL

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Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar 6

Anadolu Bank

Faiz Oranı: %4,91 Aylık Taksit: 78.049,00 TL Toplam Ödeme:4.694.559 TL

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Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar 7

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %4,43 Aylık Taksit: 71.776,81 TL Toplam Ödeme:4.323.844 TL

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Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar 8

Denizbank

Faiz Oranı: %4,49 Aylık Taksit: 72.551,94 TL Toplam Ödeme:4.367.575 TL

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Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar 9

Vakıfbank

Faiz Oranı: %3,79 Aylık Taksit: 63.684,43 TL Toplam Ödeme: 3.839.565 TL

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Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar 10

Alternatifbank

Faiz Oranı: %4,91 Aylık Taksit: 78.049,00 TL Toplam Ödeme: 4.698.740 TL

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Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar 11

INGBANK

Faiz Oranı: %3,33 Aylık Taksit: 58.087,63 TL Toplam Ödeme:3.502.877 TL

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