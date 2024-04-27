Konut kredilerinin faizleri uçtu gitti. 1,5 milyon liranın geri ödemesi bakın ne kadar

Konut kredisi faiz oranları banka banka değişiyor. 'En uygun konut kredisi veren bankalar' belli oldu aba alınan 1,5 milyon liralık bir konut kredisinin geri ödemesi bakın anaparanın kaç katı oldu.
Bankaların yaptığı son güncellemelerle birlikte 1,5 milyon liranın 5 yıllık konut kredisinin kredi faizi ve aylık taksitleri şöyle oldu:
Garanti Bankası
Faiz Oranı: %3,20 Aylık Taksit: 56.542,69 TL Toplam Ödeme: 3.414.855 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %4,19 Aylık Taksit: 68.703,51 TL Toplam Ödeme: 4.142.270 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,29 Aylık Taksit: 69.978,67 TL Toplam Ödeme: 4.213.594 TL
Anadolu Bank
Faiz Oranı: %4,91 Aylık Taksit: 78.049,00 TL Toplam Ödeme:4.694.559 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %4,43 Aylık Taksit: 71.776,81 TL Toplam Ödeme:4.323.844 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %4,49 Aylık Taksit: 72.551,94 TL Toplam Ödeme:4.367.575 TL
Vakıfbank
Faiz Oranı: %3,79 Aylık Taksit: 63.684,43 TL Toplam Ödeme: 3.839.565 TL
Alternatifbank
Faiz Oranı: %4,91 Aylık Taksit: 78.049,00 TL Toplam Ödeme: 4.698.740 TL
INGBANK
Faiz Oranı: %3,33 Aylık Taksit: 58.087,63 TL Toplam Ödeme:3.502.877 TL