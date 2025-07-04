Konut kredisi almak için uygun tarihi açıkladı! "Acele etmeyin" diye uyardı

Faiz indirimi beklentisiyle konut piyasası yeniden hareketlenirken, Mali Müşavir İsmet Çetinkaya Ekol TV'de katıldığı programda konut kredilerine ilişkin kritik hesaplamalar yaptı. Çetinkaya katıldığı bir televizyon programında, “Konut kredi faizlerinde şu anda geri ödemeler ne kadar? Düşüş geldikten sonra nasıl bir fark ortaya çıkacak? Konut piyasasında nasıl bir gelişme olacak?” sorularını yanıtladı.

Çetinkaya, olası bir indirimin hem yatırım hem de barınma amaçlı talebi artıracağını vurgulayarak şöyle konuştu:

24 Temmuz'da Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantı yapacak ve burada da bir faiz indirimi bekliyoruz. Aralık ve Ocak ayında faiz indirimi yapmıştı. Ancak, Mart'tan sonra da bir faiz yükseltmeye gitmişti. Şu anda politika faizi %46 ve 24 Temmuz'da da 300 baz puan, 350 baz puan, hatta 500 baz puana kadar da bir indirim bekliyoruz. 1 milyon üzerinden bir konut kredisi aldığımızı düşünürsek şu anda ortalama konuşuyorum %3 ile 3,5 seviyelerinde %3.19'u baz aldığımızda aylık ödemeniz 32.654 lira . Toplamda ise 1 milyonun geri dönüşü 3.918.000 lira yapıyor. Burada da ciddi bir rakam yüksekliği var. 120 ay vadeyle yani 10 yıl vade ile çok nadir de olsa 2.89'dan da konut kredileri var. Şayet 24 Temmuz'da Merkez Bankası faiz indirimi gelirse bu konut kredilerindeki faiz indirimlerini tetikleyecek. Çünkü son 2-3 yıldır inşaat firmalarının stoklarında bekleyen konutlar var. Bunlar hem mevduat faizinde bekleyen parası olan insanların bankadan paralarını geri çekip konutlara hem yatırım hem de barınma ihtiyaçlarını karşılamak için konutlara yönelecek.

FAİZLERİN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ

Uzun vadeli bir mevduat varsa şu anda uzun vadeye yatırmamalarını ben tavsiye ederim. Artık trenin son vagonundayız diyebiliriz. Çünkü bu saatten sonra hem ülkemizde hem de dış politikada olağanüstü bir durum olmaz ise bundan sonra enflasyon düşüş hızıyla beraber faizlerin düşeceğini bekliyoruz. 24 Temmuz'da bir faiz indirimi gelirse konut kredilerinin %2'lere kadar düşeceğini söyleyebiliriz. Şayet %2'ye düşerse aylık kredi yine 120 ay üzerinden 22.048 liraya düşer. Bu da totalde 2.645.000 liraya geri dönüşü olur. Bunun da yaklaşık olarak 900.000 lira fark olur. Yani siz şu anda minimum seviyede 2.89'dan kullanabileceğiniz krediyi 2'den kullandığınız zaman 900.000 lira ekstra bir kazanç sağlamış olursunuz.