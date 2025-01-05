Konut kredisi faizleri değişti! 2 milyon lira konut kredisi alan kaç lira taksit öder?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konut kredisi faizleri değişti! 2 milyon lira konut kredisi alan kaç lira taksit öder?

Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanmasının ardından konut kredisi faizleri değişti. Peki hangi banka yüzde kaç faizle kredi veriyor?

Birikimleri ev almaya yetmeyen vatandaşlar kredi almak için bankalardan düşük faizli konut kredisi için kolları sıvadı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası bankaların 2 milyon liraya uyguladığı faiz miktarı da değişti.

İşte banka banka 2 milyon liralık konut kredi faiz oranları ve geri ödeme taksitleri....

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2025 GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE GERİ ÖDEME MİKTARLARI

Konut almak isteyenler, bankaların sunduğu faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından, pek çok bankanın konut kredisi faiz oranlarında güncelleme yapıldı. İşte 2 milyon TL’lik bir konut kredisi için güncel faiz oranları ve geri ödeme tutarları.

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AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

  • Faiz Oranı: Yüzde 2,89
  • Aylık Taksit: 70.571,41 TL
  • Toplam Ödeme: 4.258.904 TL

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GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,06
  • Aylık Taksit: 73.197,41 TL
  • Toplam Ödeme: 4.417.949 TL

VAKIF KATILIM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

  • Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,04
  • Aylık Taksit: 72.886,35 TL
  • Toplam Ödeme: 4.393.081 TL

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KUVEYT TÜRK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

  • Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,09
  • Aylık Taksit: 73.665,03 TL
  • Toplam Ödeme: 4.440.492 TL

ING KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,20
  • Aylık Taksit: 75.390,25 TL
  • Toplam Ödeme: 4.544.675 TL

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TÜRKİYE FİNANS KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

  • Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,25
  • Aylık Taksit: 76.179,87 TL
  • Toplam Ödeme: 4.587.852 TL

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,09
  • Aylık Taksit: 73.665,03 TL
  • Toplam Ödeme: 4.437.275 TL

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VAKIF BANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,30
  • Aylık Taksit: 76.972,82 TL
  • Toplam Ödeme: 4.639.369 TL

ALTERNATİF BANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,39
  • Aylık Taksit: 78.408,42 TL
  • Toplam Ödeme: 4.722.805 TL

HALK BANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

  • Faiz Oranı: Yüzde 3,40
  • Aylık Taksit: 78.568,58 TL
  • Toplam Ödeme: 4.737.814 TL

ZİRAAT KATILIM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

  • Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,69
  • Aylık Taksit: 83.268,18 TL
  • Toplam Ödeme: 5.011.655 TL

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