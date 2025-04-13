Konut kredisi faizleri değişti! 2 milyon TL'lik kredinin taksiti ne kadar?

Konut fiyatlarındaki yükseliş devam ederken kredi faiz oranları da güncellendi. Ev almaya parası yetmeyen vatandaşlar için en düşük konut kredisine ulaşmak için için araştırmaya geçti.

28 Mart ile biten haftada konut kredisi hacmi, önceki haftaya kıyasla 4 milyar 425 milyon TL artış gösterirken bu artış, son 13 haftanın en hızlı kredi büyümesi olarak kaydedildi. Konut kredilerinde faiz artışı ise göze çarptı.

ŞENOL BABUŞÇU ORANLARI AÇIKLADI

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından bankaların güncel faiz oranlarını paylaştı.

Babuşçu'nun paylaşımına göre düşük konut kredisi faiz oranı 2,59 ile Halkbank olurken en yüksek konut kredisi faizini ise yüzde 5,06 ile Yapı Kredi Bankası'nın verdiği görüldü.

İşte 2 milyon TL'nin konut kredisi faiz oranları ve geri ödemeleri...

Şenol Babuşcu @senolbabuscu

2 milyon TL konut kredisi.

10 yıl vade (120 ay taksit)

Aylık taksi tutarı ve toplam geri ödeme tutarına göre büyük ölçekli bankalarda son durum.