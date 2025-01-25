Konut kredisi faizlerinde önemli gelişme! Ev alacaklar dikkat

Ev alma planları içinde olan vatandaşı yakından ilgilendiren konut kredisi faizi ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Merkez Bankası son toplantısında politika faizini 250 baz puan daha indirerek %45’e geriletti.

KREDİ FAİZLERİ AŞAĞIYA DOĞRU GİTTİ!

Gecelik borç alıp verme faiziyle birlikte şu anda politika faizi %43,5 a gelmiş oldu. Bununla birlikte de hem mevduat faizleri hem de kredi faizleri aşağı yönlü ivmelendi. Yüzde 3 seviyelerinden düşüş yaşandı. Şu anda konut kredi faizleri aylık 2.79 yıllık da maliyeti %39’lara kadar geriledi. 1 milyon TL için aylık ödeme 31 bin TL'den 28.900 TL'ye toplam ödeme ise 3.730.000 TL'den 3.490.000 TL’ye kadar geriledi.

VATANDAŞ HAREKETE GEÇTİ!

Ev almak isteyenler halen yüksek faizler olmasına rağmen konut fiyatlarının artabileceği endişesiyle ev alma yoluna gidiyorlar. Çünkü konutta ertelenmiş bir talep söz konusu faizler yüksekken kimse konut almadı şimdiyse vatandaş konuta rağbet ediyor.

KONUT ALMAK İÇİN EN UYGUN TARİH!

Maalesef bazı fırsatçı ev sahibi ve müteahhitler ise faizlerin inden sonra evin fiyatı değişecektir şeklinde ilanlar vererek vatandaşın talebini manipüle ediyorlar. Şahsen ihtiyaç değilse konut almak için yıl sonuna kadar beklenmeli, yıl sonu %25 ila %30'lara düşen kredi faiziyle konut yatırımı yapılmalı.

Çünkü söz konusu aylık taksitler yüksek faiz oranından belirlenecek ve ilgili vade boyunca yani on yıl boyunca bu yüksek faizli aylık taksitleri ödemek zorunda kalacaksınız. Çünkü bu konut kredisi taşıt kredisi veyahut da ihtiyaç kredisi gibi yeniden yapılandırmaya konu edilmiyor. Ancak artan konut fiyatları göz önünde bulundurulursa konut almak kararı verilebilir."