Konut kredisi faizlerinde son durum. İşte banka banka yeni liste

Vatandaşlar 2 milyon TL’li, 120 ay (10 yıl) vadeli konut kredisinin geri ödemesinin ne kadar olduğunu merak ediyor.İşte banka banka konut kredisi faizleri ve geri ödemeleri…
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 liraAylık Faiz Oranı: Yüzde 3,89Toplam Ödeme: 9.444.238 liraAylık Taksit Tutarı (120 ay): 78.607 lira
Vakıfbank Konut Kredisi
Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 liraAylık Faiz Oranı: Yüzde 3,79Toplam Ödeme: 9.213.079 liraAylık Taksit Tutarı (120 ay): 76.683 lira
Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi
Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 liraAylık Faiz Oranı: Yüzde 3,89Toplam Ödeme: 9.444.781 liraAylık Taksit Tutarı (120 ay): 78.607 lira
Türkiye İş Bankası
Konut Kredisi Kredi Tutarı: 2.000.000 liraAylık Faiz Oranı: Yüzde 3,07Toplam Ödeme: 7.589.615 liraAylık Taksit Tutarı (120 ay): 63.075 lira
Garanti BBVA Konut Kredisi
Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 liraAylık Faiz Oranı: Yüzde 3,63Toplam Ödeme: 8.849.689 liraAylık Taksit Tutarı (120 ay): 73.620 lira
ING Konut Kredisi
Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 liraAylık Faiz Oranı: Yüzde 3,64Toplam Ödeme: 8.877.463 liraAylık Taksit Tutarı (120 ay): 73.811 lira
DenizBank Konut Kredisi
Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 liraAylık Faiz Oranı: Yüzde 3,79Toplam Ödeme: 9.214.217 liraAylık Taksit Tutarı (120 ay): 76.683 lira
Alternatif Bank Konut Kredisi
Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 liraAylık Faiz Oranı: Yüzde 4,35Toplam Ödeme: 10.514.611 liraAylık Taksit Tutarı (120 ay): 87.529 lira
HSBC Konut Kredisi
Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 liraAylık Faiz Oranı: Yüzde 5,00Toplam Ödeme: 12.052.220 liraAylık Taksit Tutarı (120 ay): 100.287 lira