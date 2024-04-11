Konut kredisi faizlerinde son durum. İşte banka banka yeni liste

Konut kredisi faizlerinde son durum. İşte banka banka yeni liste
Kaynak: Dünya
Ekonomi Yönetimi’nin enflasyonla mücadele kapsamında yürüttüğü sıkılaşma politikaları devam ediyor. Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı artış hem ihtiyaç hem konut kredilerine yansıyor.
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Konut kredisi faizlerinde son durum. İşte banka banka yeni liste 1

Vatandaşlar 2 milyon TL’li, 120 ay (10 yıl) vadeli konut kredisinin geri ödemesinin ne kadar olduğunu merak ediyor.İşte banka banka konut kredisi faizleri ve geri ödemeleri…

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Konut kredisi faizlerinde son durum. İşte banka banka yeni liste 2

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 lira
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 3,89
Toplam Ödeme: 9.444.238 lira
Aylık Taksit Tutarı (120 ay): 78.607 lira

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Konut kredisi faizlerinde son durum. İşte banka banka yeni liste 3

Vakıfbank Konut Kredisi

Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 lira
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Toplam Ödeme: 9.213.079 lira
Aylık Taksit Tutarı (120 ay): 76.683 lira

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Konut kredisi faizlerinde son durum. İşte banka banka yeni liste 4

Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi

Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 lira
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 3,89
Toplam Ödeme: 9.444.781 lira
Aylık Taksit Tutarı (120 ay): 78.607 lira

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Konut kredisi faizlerinde son durum. İşte banka banka yeni liste 5

Türkiye İş Bankası

Konut Kredisi Kredi Tutarı: 2.000.000 lira
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 3,07
Toplam Ödeme: 7.589.615 lira
Aylık Taksit Tutarı (120 ay): 63.075 lira

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Konut kredisi faizlerinde son durum. İşte banka banka yeni liste 6

Garanti BBVA Konut Kredisi

Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 lira
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 3,63
Toplam Ödeme: 8.849.689 lira
Aylık Taksit Tutarı (120 ay): 73.620 lira

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Konut kredisi faizlerinde son durum. İşte banka banka yeni liste 7

ING Konut Kredisi

Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 lira
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 3,64
Toplam Ödeme: 8.877.463 lira
Aylık Taksit Tutarı (120 ay): 73.811 lira

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Konut kredisi faizlerinde son durum. İşte banka banka yeni liste 8

DenizBank Konut Kredisi

Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 lira
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Toplam Ödeme: 9.214.217 lira
Aylık Taksit Tutarı (120 ay): 76.683 lira

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Konut kredisi faizlerinde son durum. İşte banka banka yeni liste 9

Alternatif Bank Konut Kredisi

Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 lira
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 4,35
Toplam Ödeme: 10.514.611 lira
Aylık Taksit Tutarı (120 ay): 87.529 lira

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Konut kredisi faizlerinde son durum. İşte banka banka yeni liste 10

HSBC Konut Kredisi

Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 lira
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 5,00
Toplam Ödeme: 12.052.220 lira
Aylık Taksit Tutarı (120 ay): 100.287 lira

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