Konut kredisinde 1 milyon TL'nin geri ödemesi değişti. Ev sahibi olmanın tam zamanı

Konut kredisi faiz oranlarında yeni indirimler ev sahibi olmak isteyenlere umut verdi. 1 milyon TL’lik kredinin geri ödemesi düştü. Peki, yeni oranlarla aylık taksitler ne kadar oldu? TCMB’nin olası faiz indirimi piyasaları nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

Kira fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı Türkiye’de, ev sahibi olma hayali kuranlar için konut kredisi faiz oranlarında sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Bankalar peş peşe oranları revize ederken, en düşük konut finansmanı faizi yüzde 2,68’e kadar geriledi. Bu düşüş, özellikle yüksek kira maliyetleriyle baş etmeye çalışan vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

FAİZLER DÜŞÜYÜR HAYALLER CANLANIYOR

Şubat ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) beklenen faiz indirimi, konut kredisi oranlarına olumlu yansıdı. Aylık TÜFE yüzde 2,27 artarken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesine geriledi. Analistler, TCMB’nin perşembe günü yapılacak toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indiriminin neredeyse kesinleştiğini, hatta daha büyük bir indirimin gündeme gelebileceğini öngörüyor.

4 Mart 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en düşük konut finansmanı oranları şöyle:

Kuveyt Türk: Yüzde: 2,68

Vakıf Katılım: Yüzde: 2,74

Albaraka: Yüzde: 2,75

QNB: Yüzde: 2,84

Yapı Kredi: Yüzde 2,85

Faiz oranlarındaki bu düşüş, özellikle uzun vadeli kredi çekenler için ciddi avantajlar sağlıyor. Uzmanlar, TCMB’nin faiz kararı sonrası oranların daha da gerileyebileceğini belirtiyor.

1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

1 milyon TL konut finansmanı için “en düşük” ödeme tablosu ise şöyle:

Finansman tutarı: 1 milyon TL

Finansman vadesi: 120 ay

Finansman oranı: Yüzde 2,68

Banka: Kuveyt Türk

Aylık taksit: 27 bin 970 TL

Toplam geri ödeme: 3 milyon 380 bin TL

500 bin TL’lik kredide ise 60 ay vadede aylık taksit 16.846 TL olurken, toplam geri ödeme 1 milyon 31 bin 852 TL’ye düşüyor. Buna göre 10 yıllık bir kredi için toplam maliyet yüzde 233,8 gibi yüksek bir oranda seyrediyor.

Ekonomistler, faiz indirimlerinin konut piyasasına olumlu yansıyacağını ancak yüksek enflasyon nedeniyle kredi maliyetlerinin hala ağır olduğunu vurguluyor. Buna rağmen, kira fiyatlarının hızla arttığı İstanbul gibi büyük şehirlerde ev almak, uzun vadede daha avantajlı hale gelebilir.

Piyasadaki hareketlilik, ev alma planı yapanları karar aşamasına getirdi. Faiz oranlarının daha da düşebileceği beklentisi, krediyi uygun zamanda çekmek isteyenleri bekle-gör politikasına yönlendiriyor. Uzmanlar, TCMB’nin kararı sonrası yeni oranları takip etmenin önemli olduğunun altını çiziyor.