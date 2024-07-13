Konut kredisinde faiz oranları değişti. 1 milyon 250 bin liranın geri ödemesi ne kadar oldu?

Son zamanlarda konut kredisi veren bankalarda düşük faiz oranlarına pek rastlanmıyor. Bu nedenle, mümkün olduğunca konut kredisi tutarını düşük tutmak, maliyet açısından daha avantajlı olabiliyor.

Yüksek tutarlı krediler, ödeme güçlüğü yaratabileceği için, birçok kişi evin toplam maliyetinin sadece küçük bir kısmını kredi ile finanse ediyor.

Bankalar genellikle konut kredilerini 120 aya kadar vade ile sunuyorlar. Bu vade süresi, kredinin ödenebilirliğini artırsa da, yine de yüksek tutarlı kredilerde taksit ödemeleri zorlayıcı olabiliyor.