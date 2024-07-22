Konut kredisinde faiz oranları değişti. İşte banka banka güncel faiz oranları

Konut kredisi kullanmayı planlayan birçok vatandaş için önemli bir güncelleme yapıldı. Bankalar, konut kredisi faiz oranlarını yeniledi. Peki, yeni faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka hangi faiz oranını sunuyor? İşte banka banka 3 milyon TL konut kredisi geri ödemeleri ve faiz oranları:

Ev sahibi olmayı hedefleyen birçok kişi, bankaların sunduğu yeni konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor ve güncellendi.

İşte 3 milyon TL değerindeki konut kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödemesinin detaylı listesi...

1-) AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,05

Aylık Taksit: 94.056 TL

Toplam Geri Ödeme: 11 milyon 316 bin 388 TL

2-) İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 3,05

Aylık Taksit: 94.056 TL

Toplam Geri Ödeme: 11 milyon 316 bin 388 TL

3-) KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Taksit: 95.168 TL

Toplam Geri Ödeme: 11 milyon 444 bin 723 TL

4-) VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,89

Aylık Taksit: 117.909 TL

Toplam Geri Ödeme: 14 milyon 175 bin 171 TL

5-) ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,14

Aylık Taksit: 95.563 TL

Toplam Geri Ödeme: 11 milyon 612 bin 741 TL

6-) GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 3,20

Aylık Taksit: 98.242 TL

Toplam Geri Ödeme: 11 milyon 818 bin 896 TL

7-) YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 3,55

Aylık Taksit: 108.144 TL

Toplam Geri Ödeme: 13 milyon 001 bin 511 TL

8-) ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 4,29

Aylık Taksit: 129.538 TL

Toplam Geri Ödeme: 15 milyon 566 bin 941 TL

9-) DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 4,49

Aylık Taksit: 135.396 TL

Toplam Geri Ödeme: 16 milyon 269 bin 485 TL

10-) TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 4,43

Aylık Taksit: 133.636 TL

Toplam Geri Ödeme: 16 milyon 058 bin 122 TL

11-) ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 5,89

Aylık Taksit: 176.884 TL

Toplam Geri Ödeme: 21 milyon 250 bin 654 TL